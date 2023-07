A Natale Siani festeggia 20 anni di carriera dove tutto è cominciato

Alessandro Siani torna sul palco, laddove tutto è iniziato vent'anni fa. 20 anni di 'Fiesta', il primo spettacolo teatrale dell'artista napoletano che Siani ha deciso di riscrivere, rendere attuale e moderno, per rivivere le stesse emozioni con la sua gente di Napoli. Debutterà infatti il prossimo 25 dicembre, nel giorno di Natale, al Teatro Diana, dallo stesso palco dove si esibì nel 2003, lo spettacolo Fiesta, che racconterà con la stessa verve comica degli inizi, ma con una veste nuova, le avventure comiche e irresistibili di alcuni tra i personaggi, protagonisti dello show. "Sono felice di avere la possibilità di raccontare vent'anni di me, della mia carriera, lì dove tutto è iniziato -dice Siani- Era il 2003 e per la prima volta concepii uno spettacolo non più da stand up comedy ma uno show teatrale più strutturato. Mi chiamavano 'pazzo' quando per la prima volta toccai con il mio piede una tavola del palcoscenico.

'Un linguaggio troppo popolare che non si addice alla logica del teatro', mi dissero. Inizialmente lo spettacolo fu accolto con scetticismo, ma nel giro di poche ore, non giorni, divenne un fenomeno che mi colse all'improvviso, uno tsunami di affetto che invase le strade, i vicoli, le piazze, salendo oltre Posillipo e conquistando l'Italia. Non potevo crederci!". Oggi, nel 2023, "sentivo l'esigenza e soprattutto la voglia di festeggiare e celebrare insieme al pubblico questo mio, anzi nostro spettacolo -continua Siani- perché sempre condiviso con la gente. E riportarlo in una veste nuova senza tradirne però gli aspetti comici che lo aveva contraddistinto. Come allora, ritorno a collaborare con Francesco Albanese, che ne fu complice e sodale di quel progetto avvincente, e come allora ritorno su un palco che mi ospitò, il Teatro Diana che dopo 20 anni mi accoglie ancora una volta a cuore e braccia aperte! Ci saranno sorprese, novità, ma assicuro che resterà intatta l'esplosione comica, il divertimento irriverente e la voglia di ricordare anche un periodo che ci vedeva sicuramente più giovani, spensierati e liberi da tante preoccupazioni".