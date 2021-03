Vaccini, Salvini: "I disabili devono avere priorità su tutti"

Vaccinare tutti nel più breve tempo possibile, ma prima di tutti vaccinare i 6 milioni di disabili. Matteo Salvini traccia l'obiettivo personale e della Lega: il vaccino per i portatori di handicap: "Devo essere messi al sicuro prima dei politici, prima dei presidenti di Regione, prima degli avvocati, dei giornalisti e di qualsiasi altra categoria" le sue parole all'esterno del Tribunale di Napoli dove si era recato per l'udienza di un processo per diffamazione.

Una giornalista, però, ha fatto notare al leader della Lega che, secondo disposizioni dell'Aifa, ai diversamente abili non può essere somministrato l'Astra Zeneca,proposto per le categorie professionali, bensì, al momento, solo il Pfizer. Salvini non ha replicato, limitandosi a ripetere: "Per me l'unica cosa che conta è che i disabili abbiano il vaccino".

Intanto, il fronte vaccini ha fatto registrare una giornata piuttosto frenetica. In prima mattinata Aifa ha difeso la bontà del vaccino Astra Zeneca, sommerso da critiche e accuse per gli effetti collaterali, anche gravi in alcuni casi. Poi, nel pomeriggio, la stessa agenzia del farmaco ha comunicato la sospensione di questo vaccino in via precauzionale, per studiare meglio i singoli casi. Poco prima, il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva annunciato l'apertura delle prenotazioni per chi è portatore di una disabilità grave.