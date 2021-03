"Il vaccino AstraZeneca è sicuro. Allarme non giustificato": la nota dell'Aifa

"I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato. AIFA sottolinea che le attività di farmacovigilanza proseguono sia a livello nazionale che europeo in collaborazione con EMA, monitorando con attenzione possibili effetti avversi legati alla vaccinazione. AIFA rassicura fortemente i cittadini sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca per una ottimale adesione alla campagna vaccinale in corso", scrive in una nota l'AIFA.

Psicosi vaccino

Molti docenti, soprattutto in Campania, non si sono presentati per la somministrazione del vaccino AstraZeneca, dopo il decesso del bidello di Afragola e della docente del Vomero. La paura appare ingiustificata però visto che al momento non è stata provata alcuna correlazione tra vaccino e decessi. Al momento in Campania c'è un solo lotto di AstraZeneca ritirato, ma solamente a scopo precauzionale.