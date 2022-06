Sabato di sangue sulle strade, muore 27enne: feriti gravemente due uomini

Grave incidente stradale in via Domitiana a Licola. Uno dei tre feriti è deceduto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Monte di Procida nel pomeriggio. Il giovane era in sella al suo motorino quando è avvenuto l'incidente che ha visto coinvolto un altro mezzo a due ruote e un'automobile.

I due extracomunitari in sella all'altro scooter sono ricoverati in ospedale in codice rosso. Illesa la conducente dell'auto. Si indaga sulla dinamica del sinistro stradale.

Sul corpo del 27enne sarà effettuata l'autopsia.