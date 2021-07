Ruba un'auto e fa un incidente stradale: la vettura finisce sul muro di cinta del marciapiede

L'incidente è avvenuto in via Acton

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Ammiraglio Ferdinando Acton per un incidente stradale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno prestato soccorso al conducente che, da solo, aveva perso il controllo dell’auto impattando contro il muro di cinta del marciapiede; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’auto era stata rubata poco prima in via Reggia di Portici e, una volta contattato il proprietario, lo stesso ha riconosciuto l’uomo quale autore del furto.

Un 61enne di Pagani con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto.