Tampona e terrorizza una famiglia in Tangenziale, poi scappa: denunciato

Per un 39enne di Napoli si ipotizzano i reati di fuga ed omissione di soccorso

Un 39enne è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Sarebbe il protagonista dell'incidente avvenuto il 29 gennaio sulla Tangenziale di Napoli tra l'uscita Capodimonte e quella Arenella.

Nell'occasione i due genitori ed una bimba di 7 anni furono soccorsi dal 118 dopo lo spaventoso impatto: per lui 10 giorni di prognosi, per la donna (condotta e ricoverata all'Ospedale del Mare) la prognosi fu di 8 giorni, mentre per la bimba – fortunatamente – solo dei lividi dovuti allo scoppio dell'airbag e tanta paura.

La famiglia, a bordo di una Lancia Musa, era stata tamponata da un’auto il cui conducente si era dileguato senza prestare soccorso. Dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza le forze dell'ordine sono risalite però a quella che ritengono fosse la vettura del fuggitivo: questi, per gli inquirenti il 39enne A.G., secondo la polstrada era alla fine scappato all'uscita di Capodimonte, cioè il primo svincolo utile per allontanarsi dal luogo dell'impatto.

Oltre ad essere stato denunciato per i reati di fuga ed omissione di soccorso, gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato multato perché la stessa era scaduta.