Maxi-tamponamento tra sette auto: 118 sul posto

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito grave. È il bilancio di un maxi-tamponamento avvenuto tra Castellammare e Vico Equense. In particolare sul raccordo autostradale stabiese nei pressi di Punta Scutolo, una serie di vetture si sono scontrate tra loro dando vita a un tamponamento a catena. Sette automobili si sono scontrate paralizzando la circolazione su quel tratto.

Per fortuna è stato l'unico disagio subìto visto che le persone coinvolte non sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che però hanno curato i feriti lievi sul posto e non hanno dovuto trasportare nessuno in ospedale. Ad avere la peggio sono state le vetture che hanno riportato dei danni ma, dopo la loro rimozione dalla corsia, il traffico è ripreso regolarmente.