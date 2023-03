Le vittime della tragedia sulla 162: Francesco aveva accompagnato la fidanzata, Martina era una giovane madre

Si chiamavano Martina Persico e Francesco Cataldo. Ventinove e ventisette anni, rispettivamente di Massa Lubrense e del Casertano. Sono loro le giovani vittime del terribile schianto avvenuto all’alba di ieri sulla strada statale 162, tra Cercola e Sant'Anastasia. Altre persone sono rimaste coinvolte. In particolare, un'amica di Martina in auto con lei è in condizioni serie al Monaldi. Al Secondo Policlinico ci sono invece altri tre feriti, i conducenti di altre vetture coinvolte nel sinistro.

Martina lascia una bambina di 7 anni. Insieme all'amica, tornava a casa da una serata fuori. Francesco, una ragazzo molto riservato e amante dello sport, aveva appena accompagnato la fidanzata.

Una delle due vetture è sfuggita al controllo del conducente e ha travolto l'altra. Poi sono arrivate altre auto che si sono schiantate tra le lamiere. L’incidente è avvenuto in direzione Nola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i corpi delle vittime. Martina è morta sul colpo, mentre Francesco è morto poco dopo l'arrivo all'Ospedale del Mare.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, della stazione di Sant’Anastasia e del nucleo investigativo.