Maxi tamponamento sulla Statale: due morti e un ferito grave

Tragico incidente sull'asse mediano alle prime luci del mattino. Due le persone rimaste uccise e una gravemente ferita in un maxi tamponamento - cinque i veicoli coinvolti - avvenuto alle 5 circa sulla Strada Statale 162, nel territorio comunale di Sant’Anastasia.

L’incidente è avvenuto in direzione Nola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere i corpi delle vittime. Una giovane, stando alle prime informazioni, è morta sul colpo, mentre un altro giovane è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale del Mare. Una ragazza, invece, è ricoverata in gravi condizioni al Monaldi di Napoli.

Ricoverati anche gli altri tre autisti delle macchine coinvolte nel tamponamento, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. La carambola sarebbe nata dopo lo scontro frontale tra due auto. Sull'episodio indagano i Carabinieri che sono intervenute per i primi rilievi del caso e per gestire il traffico nel tratto interessato dall'incidente.