Scontro tra scooter: una ragazza ferita rischia l'amputazione di parte del piede

Rischia l'amputazione di una parte del piede una delle persone ferite durante un incidente che ha coinvolto due scooter lungo la statale sorrentina. Si tratta di una ragazza che risulta essere la ferita nelle peggiori condizioni dell'incidente. Ha riportato delle gravi ferite a una gamba e la parte più colpita è il piede. Per evitare la soluzione estrema la ferita è stata trasportata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Insieme a lei sono rimasti feriti altri due ragazzi. Hanno riportato lesioni considerate gravi ma al momento nessuno fra loro sembra essere in pericolo di vita.

Uno dei due è stato anch'egli trasferito a Napoli, all'ospedale del Mare, per la frattura del femore. Guidava lo scooter dove era passeggera la ragazza che rischia l'amputazione. L'altro ferito ha riportato numerosi traumi facciali. L'incidente è avvenuto nei pressi di via Michele Paturzo, nella zona dei Colli di Fontanelle, nel comune di Sant'Agnello. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sorrento. La verità sulla dinamica potrebbe arrivare dalle immagini delle videocamere di sorveglianza.