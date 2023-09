Morto in un incidente, i familiari: "Non ha perso il controllo della moto"

I familiari di Salvatore Sirignano, il motociclista 44enne di Visciano morto lo scorso 23 agosto in un incidente stradale a Comiziano, tramite il loro legale Francesco Ferrante hanno rettificato le ricostruzioni emerse nelle prime ore dal sinistro sulla sua dinamica, in particolare quella (inizialmente diffusa dai carabinieri) secondo cui la moto di Sirignano si sarebbe scontrata contro una vettura perché il centauro ne avrebbe perso il controllo.

"In realtà e in base ad elementi in possesso dei familiari - spiega il legale - la dinamica risulta essere del tutto diversa" ed "è da escludersi qualsivoglia responsabilità del loro congiunto nella fase di determinazione, causazione e produzione del sinistro". Tuttavia e considerato che sono tuttora in corso indagini per l'accertamento delle cause, i familiari non ritengono opportuno soffermarsi al riguardo "avendo rispetto per il lavoro che stanno svolgendo le competenti autorità". Allo stesso modo "chiedono che non vengano diffuse notizie circa la dinamica del sinistro che non hanno alcun fondamento come per esempio la perdita di controllo della moto, circostanza, in particolare, non avvalorata da alcunché".