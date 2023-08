Tragico schianto con la moto nella notte, addio a Salvatore Sirignano

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie a Comiziano per un incidente stradale rivelatosi mortale.

Poco prima, e per cause in corso di accertamento, un 44enne di Visciano, Salvatore Sirignano, mentre era alla guida di una Ducati Scrambler aveva perso il controllo del mezzo impattando contro una Ford Fiesta, questa con a bordo un pensionato del posto.

Il 44enne è stato trasferito dal personale del 118 nell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dove è deceduto poco dopo. I carabinieri hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell’incidente.

La salma dell'uomo è stata sequestrata per l’autopsia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il ricordo di Salvatore Sirignano

Sono tantissimi i messaggi social di cordoglio per Salvatore, che era particolarmente noto e amato nel suo paese. Il Comitato Festa Visciano 2024 lo ha ricordato con un post sui social, scrivendo di essere "vicino alla famiglia Sirignano per la scomparsa prematura del nostro caro amico Salvatore Sirignano, nonché componente del nostro Comitato; conosciuto come "Tor' O' Boss", amico di tutti e gran lavoratore, Salvatore sei stato un grande, ci mancherà la tua umiltà e la tua precisione in tutto. Ti vogliamo bene".

Così la Parrocchia Santa Maria Assunta in cielo di Visciano: "O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, sostieni e consola la famiglia che vive il dolore per la morte del nostro fratello Salvatore Aniello Sirignano, che improvvisamente ha concluso la sua esistenza terrena: noi lo affidiamo a te, Padre buono, perche? la sua giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa. Amen".