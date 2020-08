Un tragico incidente stradale spezza una giovane vita: Ottaviano in lutto per Giovanni

Un tragico incidente stradale spezza una giovane vita, gettando nella tristezza la comunità di Ottaviano per la scomparsa di Giovanni.

A comunicare la triste notizia è stato il sindaco del comune nel napoletano, Luca Capasso, che ha proclamato anche il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

"Ancora una volta la comunità ottavianese piange per un lutto terribile: il giovanissimo Giovanni ci ha lasciato in seguito ad un incidente stradale. Giovanni era un ragazzo intelligente e brillante: un destino assurdo ce l'ha portato via troppo presto. Siamo vicini alla sua famiglia e agli amici. Nel giorno dei funerali a Ottaviano sarà proclamato lutto cittadino", scrive Capasso sui social.