Tragico incidente stradale: morto un 32enne

I carabinieri della locale stazione intervengono a via Carrara per un incidente stradale. Poco prima un 32enne di Castellammare di Stabia, collaboratore di un istituto di vigilanza, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo della Fiat Panda di servizio sulla quale era a bordo finendo fuori strada.

L’impatto ne ha causato il decesso. La salma è stata sequestrata a disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’obitorio di Castellammare per la successiva autopsia. Indagini in corso da parte dei carabinieri.