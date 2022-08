Da Napoli a Parma per portare la pizza d'asporto: morto in un incidente in moto

Era arrivato da Napoli tanti anni fa per portare la pizza da asporto a Parma. Aveva aperto “Fatt' na pizza”, una pizzeria di cui era titolare a viale Gorizia. Un tragico incidente se l'è portato via anche se in città in tanti lo ricordano con affetto. Si tratta di Francesco Zuppardi, il 51enne morto in un incidente stradale a Collecchio. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto quando ne ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro un furgone morendo sul colpo. Zuppardi era partito da Napoli per aprire la sua attività a Parma.

In molti l'hanno ricordato sui social dopo l'incidente fatale. "Era sempre sorridente e parlava con tutti. I clienti, soprattutto i ragazzi delle scuole, lo ricordano con affetto. In particolare la sua pizza fritta è molto apprezzata da chi frequentava la pizzeria d'asporto". "Era una persona molto solare e simpatica" ricordano gli amici e i clienti. "Era sempre gentile con tutti quelli che andavano nella sua pizzeria: una persona squisita". La notizia è stata data da Parmatoday.