Si schianta contro un tir e muore sul colpo: addio a Michele, aveva solo 37 anni

Lutto a San Giuseppe Vesuviano per la morte di Michele Casillo, 37 anni. Michele è venuto a mancare tragicamente ieri, martedì 8 febbraio, in un incidente stradale sulla A30. Michele, molto noto per la sua professione di barbiere, era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, poco prima dell'uscita di Palma Campania, si è schiantato contro un tir che lo precedeva.

Immediati i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo dei sanitari è stato inutile: Michele è morto sul colpo. Sulla tragedia indaga la Procura di Nola che ha anche disposto l'esame autoptico sulla salma di Michele. Intanto, alla diffusione della notizia, sono stati tanti i messaggi pubblicati in ricordo del giovane.

"La morte così improvvisa e ingiusta di una persona tanto buona e onesta ci ha causato una forte sofferenza. Sei stato un grande vicino, educato e sempre con il sorriso. Quel buongiorno ci mancherà tanto, ma rimarrai sempre nei nostri cuori. In questo giorno di lutto ci stringiamo a tutta la tua famiglia. R.I.P MICHELE TRA LE BRACCIA DEL SIGNORE", recita uno dei messaggi pubblicati.

O, ancora, c'è il ricordo della palestra dove Michele si allenava: "Oggi 8 febbraio, per noi di Crossfit Scafati è un giorno triste, ci lascia una caro allievo, un ragazzo che faceva km per venire ad allenarsi da noi. Ci lascia un ragazzo buono e solare, di soli 37 anni, padre di 3 splendidi bimbi, in un incidente stradale. Da quando abbiamo cambiato sede ti chiamavo per farti tornare ad allenare, con dispiacere mi dicevi “Antonio la strada è troppo lunga, non faccio in tempo con il lavoro”…proprio la strada ti è stata fatale. Il box CrossFit Scafati ti piange, la tua classe delle 7 del mattino è incredula e addolorata, io come coach e come amico non posso fare altro che dedicare un WOD in tua memoria Riposa in pace grande Mike e allenati con noi da lassù".