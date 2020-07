Tragedia in via Terracina, muore 21enne in un incidente stradale

Giuseppe Romagnuolo era in sella al suo scooter, un Honda Sh, quando si è scontrato ieri sera intorno alle 22.00, in via Terracina a Fuorigrotta, frontalmente con un altro motorino che proveniva dal senso opposto. Il 21enne è caduto a molta distanza dal suo mezzo, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ogni tentativo del medici di rianimarlo è stato vano.

Gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, hanno effettuato i rilievi di rito. Potrebbero essere utili le telecamere presenti in zona per ricostruire l'incidente e stabilire le responsabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il centauro che viaggiava nell'altro scooter è stato trasportato all'Ospedale del Mare. Ha riportato politraumi, ma non è in pericolo di vita.