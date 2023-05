Si ribalta un minivan in autostrada: un morto e vari feriti

Tragedia sull'autostrada Napoli-Salerno questa mattina. Un minivan con vari turisti a bordo si è capovolto a seguito di un incidente. L'impatto ha provocato la morte di una persona e il ferimento di molte altre. Al momento il bilancio è ancora provvisorio.

L'impatto è avvenuto tra i caselli di Torre del Greco e Torre Annunziata nord in direzione Salerno. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo i primi rilievi sembra che il mezzo sia rimasto coinvolto in un tamponamento tra due auto. Sul posto sono intervenute sia ambulanze che polizia stradale e vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere.