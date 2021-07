Incidente stradale sullAsse Mediano, provvisoriamente chiusa in direzione Villa Literno.

Per cause in ancora accertamento, un furgone e un ciclista sono entrati in collisione. Ad avere la peggio quest'ultimo che ha perso tragicamente la vita.

Sul posto una squadra Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione stradale.