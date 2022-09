Incidente stradale, Emma muore a soli 15 anni: gravissima la madre

Emma, studentessa di 15 anni (ne avrebbe compiuti 16 tra un mese) residente a Cecina e napoletana di origine (di Pozzuoli) è rimasta coinvolta insieme alla madre 45enne in un drammatico incidente lo scorso mercoledì a Castagneto Carducci, sulla Vecchia Aurelia, come riporta LivornoToday.it.. Le sue condizioni, apparse sin da subito critiche, sono peggiorate sino al decesso.

Fatale lo scontro tra la Panda guidata dalla madre della ragazza e un furgoncino che proveniva in direzione opposta, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine. Ferita gravamente anche la madre della ragazza, operata nella notte.

Il cordoglio della scuola che frequentava: "Giorno tristissimo"

L'istituto scolastico Polo-Cattaneo ha espresso cordoglio alla famiglia: "Oggi per il nostro istituto è un giorno tristissimo - si legge nel messaggio di cordoglio -. È venuta a mancare improvvisamente agli affetti della famiglia, degli amici e di tutti noi la giovane vita della piccola Emma. Non abbiamo parole rispetto a questa terribile notizia. Riposa in pace Emma!". Emma aveva anche un fratello e una sorella più piccola.