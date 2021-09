Irene muore in un tragico incidente: aveva da poco compiuto 18 anni

Lutto a Caivano per la morte di Irene R. di soli 18 anni. La giovane è rimasta vittima in un tragico incidente che si è verificato ieri sera in via Sant'Arcangelo a Caivano.

La giovane, secondo le prime ricostruzioni, era in macchina con altri tre amici quando - per motivi ancora da accertare - nell'urtare un palo l'auto si è ribaltata. Immediati i soccorsi, ma per la giovane già non c'era più nulla da fare. Rimasti solo feriti, invece, i tre amici di Irene.

Tante le dediche che in queste ore girano sui social. Tra tutte c'è quella della cugina Susy: “Cuginetta mia eri troppo giovane per andartene via da noi 18 anni compiuti 3 mesi fá,non si può accettare tutto questo…Adesso sei con gli angeli in paradiso e ad abbracciarti ci sarà lui il tuo papà,che tanto desideravi riabbracciare dopo 4 anni Riposa in pace cuginetta”