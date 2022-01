Grave dopo un incidente in Autostrada: corsa contro il tempo per gli uomini del 118

Corsa contro il tempo, ieri pomeriggio, per una squadra del 118 intervenuta sulla A1 - all'altezza dell'uscita Centro Direzionale - per un brutto incidente stradale. Una volta arrivati sul posto, come racconta Nessuno Tochi Ippocrate, i sanitare hanno subito assistitio il ferito, caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso - per le sue condizioni critiche - all'ospedale del Mare.

Questo il racconto dell'associazione, via social: "Il tempo e la preparazione fa la differenza! Grande postazione INDIA di Piazza del Gesù ! Dal loro racconto giunto a NTI: “Allertati dalla centrale operativa 118 ASL napoli 1 alle ore 18:06, per incidente stradale su Autostrada A1 all'altezza dell'uscita centro direzionale, la postazione Gesù composta dall'equipaggio: Infermiere Cuciniello Ciro Autista soccorritore Di Forte Carmine.

Giunti sul posto alle ore 18:25 ci troviamo difronte ad un paziente politraumatizzato (Cranio, torace, arti inferiori, spinale), in stato di incoscienza, lo estrichiamo ,immobilizziamo e lo trasportiamo all'OSpedale del Mare in codice rosso in condizioni critiche, coadiuvati dalla polizia stradale, giungiamo in ospedale alle ore 18:42".