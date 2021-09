Il ferito è stato trasportato in ospedale

Grave incidente stradale a Giugliano in via Giardini poco dopo l'alba. Un'auto si è ribaltata dopo aver impattato contro un muro. La persona alla guida della vettura è stata soccorsa e trasportata in ospedale

Bloccata la circolazione sulla strada a causa della presenza della Toyota sulla carreggiata.