Avellino, quarantenne napoletano si schianta alle 4 del mattino contro un'auto ferma

Un incidente stradale è avvenuto durante la notte nel centro di Avellino, in via Roma. I Vigili del Fuoco - come riportato da AvellinoToday - sono intervenuti alle 4:30 in seguito all'impatto di un'auto in corsa contro una vettura in sosta. Ferito l'automobilista, un quarantenne napoletano, trasferito dai sanitari del 118 all'ospedale Moscati di Avellino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.