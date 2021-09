Auto si ribalta nella notte: in ospedale il conducente

Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale

Paura nella notte in via Jannelli dove un'auto si è ribaltata. Era poco dopo la mezzanoitte quando è stato registrato l'episodio. L'auto, che forse ha urtato un'altra macchina parcheggiata, mentre procedeva sulla via che collega i Camaldoli all'Arenella si è ribaltata.

Sul posto sono subito giunte un'ambulanza e una pattuglia della Polizia municipale che in queste ore sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. Il conducente dell'auto è rimasto ferito lievemente. Per lui è stato immediato il trasporto in ospedale. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco che hanno rimosso l'auto.