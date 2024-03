Auto termina la propria corsa contro un albero su un'aiuola: il conducente finisce in ospedale

La polizia locale di Napoli è intervenuta nella rilevazione di un grave incidente stradale, con prognosi riservata, avvenuto nella tarda serata nel quartiere Barra.

Un uomo di 38 anni che percorreva via Mastellone, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del proprio veicolo, un vecchio modello di Fiat 500, terminando la propria corsa contro un albero posto su un’aiuola che separa le due carreggiate.

Il conducente dell’auto è stato trasportato presso il nosocomio più vicino per le cure del caso e sottoposto ad accertamenti tossicologici e alcolemici, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.