Un Posto al Sole, arriva la pausa estiva con un clamoroso colpo di scena

Si avvicina la consueta pausa estiva di Un Posto al Sole, soap ambientata e girata nel capoluogo partenopeo. Archiviata la storica puntata 6mila, gli attori si fermeranno qualche settimana per le meritate vacanze.

L'ultimo episodio sarà quello di venerdì 12 agosto, con la ripresa invece prevista per lunedì 29 agosto. C'è da scommetterci: i fan non vedranno l'ora arrivi il ritorno dalle vacanze. Si prevedono infatti episodi al cardiopalma prima della pausa, con probabili cliffhanger che terranno col fiato sospeso gli spettatori.

Ma cosa sta succedendo in queste ultime puntate? Dopo molti malumori e incomprensioni, Raffaele e Ornella pare stiano ritrovando la loro armonia. Il problema però è che proprio questo miglioramento dei rapporti coniugali e familiari pare apra la porta ad un evento del tutto imprevisto, un pranzo familiare con un epilogo drammatico. Al momento non si sa molto, ma pare possa ricomparire sulla scena Lello Valsano, criminale sfuggito alla cattura e adesso in fuga.

Ma c'è dell'altro. La partenza di Chiara ha turbato profondamente Nunzio. Col passare delle puntate inizia a dedicarsi sempre di più al suo tentativo di ritrovare la fidanzata, fino a cacciarsi nei guai, tornando in un tunnel che sembrava aver messo alle spalle.