Un Posto al Sole, Hakim Gouem: "Io musulmano, interpreto un prete cattolico"

Ventinove anni, originario del Burkina Faso, Hakim Gouen interpreta in "Un Posto al Sole" il sacerdote don Antoine Tangara. In un'intervista a "Il Giorno", ha raccontato la sua esperienza nella soap Rai ambientata a Napoli.

"Un Posto al Sole è un’occasione straordinaria e poi mi sta offrendo un’esperienza unica, preziosa per me come uomo. Sono musulmano e interpreto un prete cattolico, don Antoine, quindi affrontando questo ruolo posso conoscere e capire un’altra fede attraverso l’esperienza umana di un sacerdote. Per me è importante perché ritengo che nella professione di attore fondamentale sia l’umanità che si deve trasmettere qualunque sia il personaggio, spero di farlo con il mio don Antoine Tangara", ha spiegato Gouen.