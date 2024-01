Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 gennaio: protagonista brutalmente pestato

Tensione e colpi di scena nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Vi proponiamo le anticipazioni sulle principali trame che caratterizzeranno gli episodi in onda dal 22 al 26 gennaio 2024, come sempre su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50.

Nunzio si mette nei guai. Caccia dei brutti ceffi dal Vulcano, ma questi si prendono la loro vendetta e lo pestano brutalmente facendolo finire in ospedale. Lì viene accudito da Rossella, cosa che scatena la gelosia di Riccardo. Questi prima si trattiene, poi scoppia e lei, per rassicurarlo, si allontana dal figlio di Franco Boschi.

Intanto tra Manuela e Costabile va tutto a gonfie vele, mentre il rapporto tra la ragazza e Niko diventa sempre più freddo.

Mariella e Guido continuano a vivere le loro tensioni, che sembrano però fortunatamente affievolirsi prima della partenza per Barcellona. Questo almeno prima che una nuova emergenza venga a complicare i loro piani.

Rosa è spaventata per una brutta notizia che potrebbe causarle grossi problemi economici. Risolve i problemi con Clara, ma resta in ansia e Giulia si vede costretta a intervenire per darle una mano

Roberto non intende lasciare in pace Raffaele. Ferri ha dichiarato guerra al portiere e non vuole tornare indietro. Una situazione che comincia a preoccupare Filippo, il quale potrebbe intervenire scoprendo anche lui tutta la verità su suo padre. Diego nel frattempo da un lato tratta Ida con grande freddezza, dall'altro odia Marina e Roberto al punto da parlare con Filippo e Serena ancora all'oscuro della verità.

Damiano ha in mente qualcosa che potrebbe aiutare Viola a riavvicinarsi a suo figlio, ma il suo intervento però finisce per peggiorare le cose.

Eugenio e Lucia sembrano fare sul serio: tra loro sembra esserci una vera e proprio relazione.