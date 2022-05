Il teatro diventa green con “Racconti per Ricominciare”

“Racconti per Ricominciare” è stata la rassegna del coraggio perché è nata nel 2020 nel pieno dell’emergenza Covid per dare un aiuto concreto ad attori, autori e maestranze in uno dei periodi più bui che il teatro e la cultura ha vissuto. Nata per volontà di Giulio Baffi, l’attore e regista Claudio Di Palma e del team di Vesuvioteatro che, oltre ad averla ideata, ne gestisce anche l’organizzazione, la manifestazione arriva alla terza edizione e parte con una nuova vitalità dando lavoro a oltre 90 persone, aderendo al progetto “Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania.

“È un evento che cresce e che diventa necessario, nato in un momento difficile. Il teatro è questo, si moltiplica. La nostra ambizione è andare avanti creando qualcosa di stabile aumentando la possibilità di programmazione” dichiara Giulio Baffi che cura la direzione artistica con Claudio Di Palma “Sono coinvolti oltre 50 attori, senza di loro e il loro impegno tutto ciò non esisterebbe. Per questo, li ringrazio di cuore. La meraviglia di un luogo esaltato dall'interpretazione di un attore e di un'attrice individuando in nuovo modo di fare teatro crea uno scambio sempre diverso con il pubblico”.

Teatro e bellezza architettonica si intrecciano virtuosamente nei tredici luoghi che quest’anno, dal 26 maggio al 12 giugno, accoglieranno i protagonisti degli originali percorsi di spettacolo dal vivo, nella realizzazione di circa trenta allestimenti di testi, perlopiù inediti.

Un festival green

Tra i punti a favore di Racconti per Ricominciare è essere una rassegna dall’animo green. La natura gioca il fattore suggestivo dell’emozione dove gli spettacoli sono illuminati dalla luce naturale del sole con performance che sono messe in scena prima del tramonto, eliminando così qualsiasi forma di consumo energetico nei vari percorsi. Un esempio di teatro ecosostenibile che utilizza esclusivamente le scenografie naturali e architettoniche dei luoghi che potrebbe coinvolgere anche un target di pubblico rappresentato dai turisti.

Rispetto alle prime due edizioni quest'anno gli spazi aumentano dove i racconti e gli spettacoli si intersecano. Si dà anche la possibilità di far conoscere al pubblico nuovi spazi vissuti anche da un'altra ottica.“Ritroviamo quest’anno gli spazi già amati, ne scopriamo di nuovi. Sperimentiamo nuove sinergie di scrittura, di culture, di storie che non dimenticheremo per vivere insieme ancora una volta applaudendo i Racconti messi in scena per ricominciare” garantisce Baffi.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Villa Fernandes e l'Orto Botanico della Reggia a Portici, Villa Campolieto, Villa Signorini, il Parco sul mare di Villa Favorita a Ercolano, Villa delle Ginestre a Torre del Greco sono solo alcuni dei palcoscenici naturali che accoglieranno gli spettacoli della durata di 60 minuti per ogni percorso teatrale composto da quattro racconti della durata di circa quindici minuti ciascuno. Il progetto propone, tranne qualche eccezione, quattro pièce teatrali per ogni luogo, con attrici e attori che si danno il cambio in successione nei vari spazi.

Gli spettacoli si svolgono prevalentemente all’aperto, per un numero limitato di spettatori e nel pieno rispetto delle misure anti-covid, per continuare a vivere il teatro in totale sicurezza.

Spettacoli e attori

“La scrittura ferma il tempo e dà la possibilità di ricominciare e moltiplicarsi all'infinito. Gli attori che lavorano in questi percorsi per contagiare il teatro, per contagiare la lettura. Così si fa il futuro" dice l’attore e regista Claudio Di Palma in occasione della presentazione del festival alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Per Di Palma l’entusiasmo di ricominciare è una necessità per rispondere alla crisi ed è questa l’essenza di questa rassegna che individua negli attori il suo cuore pulsante. Viene data fiducia all'attore che è in prima linea per promuovere cultura e riavvicinare le persone al racconto teatrale. Ad animare il cartellone ci sono alcuni registi e attori ormai familiari a Racconti per Ricominciare sposando lo spirito della rassegna. Attori di generazioni diverse si confrontano, dando corpo e voce a una drammaturgia trasversale e nuova che cavalca generi differenti.

Letteratura, favola, commedia, fantasy e storia danno vita a spettacoli originali come quello interpretato da Massimo Di Matteo, Sergio Di Paola, Rebecca Furfaro, Peppe Miale e Serena Pisa metteranno in scena le improbabili avventure dei Nostalgici Quattro, ex supereoi ormai in pensione. Il regista Claudio Di Palma inviterà piccoli spettatori (dai cinque anni in su) all'incontro con la favola di "Bella e Bestia". Ci saranno i racconti, scelti da Sabine Heymann, di Thomas Köck, Laura Naumann, Theresia Walser, Robert Woelfl, per un percorso alla ricerca di nuove proposte di teatro europeo realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli e il Forum Austriaco di Cultura di Roma.

Gastronomia e divertimento sono gli ingredienti del testo scritto e interpretato da Massimo Andrei con Gennaro Silvestro (noto per interpretare Francesco Romano ne I Bastardi di Pizzofalcone) di 1700-2000. Il piatto è in tavola.