Il cocco aiuta a perdere peso favorendo il senso di sazietà

La noce di cocco è il frutto della palma da cocco, tecnicamente chiamata cocos nucifera. Costituito da una buccia sottile di colore marrone, da una polpa bianca e da una cavità contenente un liquido lattiginoso conosciuto come “acqua di cocco”, è sinonimo di estate e vacanze. Nella stagione estiva non lo troviamo solo sui banchi della frutta, ma anche sulle spiagge, dove, da Nord a sud, i venditori ambulanti urlano: “Cocco bello, cocco fresco”. Sì perché il cocco è un ottimo spuntino rinfrescante e molto nutriente, soprattutto sotto un sole cocente. Tanto per cominciare, è molto energetico grazie ai sali minerali di cui è ricco, come manganese, selenio, ferro e rame. E’ ricco di antiossidanti e fibre insolubili che aumentano il senso di sazietà e migliorano la salute dell’intestino. Ma i suoi benefici non finiscono qui. Scopriamo insieme al nutrizionista Marty Fierro tutte le proprietà del cocco, e se si pu consumare anche se si è a dieta.

I Benefici del cocco

Aumenta il senso di sazietà e promuove il colesterolo buono

La polpa in particolare ha molti acidi a catena media (come l’acido laurico) che vengono assorbiti dall'intestino e trasformati in chetoni che aumentano il colesterolo HDL, quello “buono”. In particolare, il nostro organismo ha la capacità di trasformare questi acidi grassi in corpi chetonici da cui ricavare energia, invece di immagazzinarli sotto forma di grassi. Inoltre questi corpi chetonici sono in grado di inibire il senso di fame, favorendo la perdita di peso.

Rafforza le difese immunitarie

L’acido laurico ha anche un’azione antibatterica e antifunginea, rafforzando il sistema immunitario e collaborando alla difesa da microbi che causano le infezioni. Inoltre, questa azione combinata con quella diuretica, rende questo frutto molto utile per chi soffre di problemi ai reni e all’apparato urinario, perché in grado di purificare la vescica e i canali urinari.

Ha un’azione anti-invecchiamento

Alcune citochine (come la chinetina e la trans-zeatina) presenti nell’acqua di cocco sembrano avere proprietà anti-invecchiamento, antitumorali e antitrombotiche. Inoltre, i composti bioattivi presenti in questo frutto aiutano a garantire buone funzioni metaboliche e digestive.

E’ molto idratante

L’acqua di cocco è altamente dissetante e ideale come idratante ed energizzante, soprattutto per chi fa sport. I brasiliani la bevono per reidratarsi durante i giorni più caldi.

Un’alternativa al latte vaccino

Il suo latte è ideale per chi è intollerante al lattosio. Ottenuto dalla spremitura della polpa, è molto energetico e un’ottima alternativa al latte nelle ricette senza lattosio, per persone vegane o intolleranti al lattosio. Inoltre, si sposa benissimo con il caffè, ed essendo già naturalmente dolce non necessità dell’aggiunta di zucchero.

Utile contro stanchezza e stress

Essendo una fonte preziosa di minerali, soprattutto potassio, fosforo e magnesio, il cocco risulta molto utile contro la stanchezza e lo stress.

Combatte la stitichezza

L’alto contenuto di fibre che caratterizzano in particolare la struttura della polpa favorisce la motilità intestinale ed è perfetta quindi anche per la depurazione dell’intestino.

Rallenta il morbo di Alzheimer

Secondo il dottor Mary Newport, neurologo e autore di "Alzheimer's Disease: What If There Was a Cure?," gli acidi grassi saturi a catena media del cocco, una volta assorbiti dall'intestino, si trasformano in chetoni e svolgono una funzione positiva sul cervello, nutrendolo e migliorando le sue capacità cognitive.

E’ adatto per i diabetici

Il cocco è uno di quei frutti con indice glicemico medio, cioè non provoca un innalzamento repentino della glicemia, per questo è adatto ai pazienti diabetici.

Il cocco fa ingrassare?

Che il cocco sia piuttosto calorico non si può negare (contiene circa 360 calorie per 100 grammi). Pertanto si può ritenere incompatibile con una dieta ipocalorica, ma se consideriamo bene la sua composizione nutrizionale e analizziamo le sue proprietà, ci renderemo conto che non è esattamente così. Gli “acidi grassi a media catena” contenuti nel cocco aiutano infatti a perdere peso dando un senso di sazietà, quindi utili anche per chi è a dieta. Inoltre, l'acido laurico (un acido grasso di cui il cocco è ricco) riduce l’accumulo di grasso addominale. Dunque, se inserito con moderazione nella propria dieta, bilanciando la restante parte delle calorie e grassi saturi nell'arco della giornata, no, non fa ingrassare!