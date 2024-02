"White striping", cosa indicano le striature bianche sui petti di pollo (e perchè sono pericolose)

Fra dicembre 2023 e gennaio 2024, la fondazione "Essere Animali" ha analizzato 600 confezioni di petti di pollo provenienti da 38 punti vendita Lidl sparsi sul territorio nazionale, da Bari a Torino. Il 90% di questi mostrava la presenza di "white striping" (striature bianche), un sintomo evidente dello stato di malessere dell’animale e quindi di una qualità scadente del prodotto. Inoltre, più della metà dei campioni analizzati presentavano livelli alti di gravità della malattia.

Il white striping è una malattia che si presenta sottoforma di striature bianche che corrono parallele alle fibre muscolari della carne e può presentarsi sui petti di pollo interi, filetti ed anche alcuni muscoli della coscia. Che impatto queste striature hanno sulla qualità nutrizionale del prodotto, quanto sono pericolose per la salute, e come riconoscere un pollo di qualità? Ne abbiamo parlato con il nutrizionista Fabio Mariniello.

Dott. Mariniello, cos’è il white striping?

"E’ un segno distintivo distinguibile sui polli selezionati geneticamente per crescere in modo molto. Questi polli possono essere commercializzati in tempi relativamente più brevi rispetto al pollo ruspante di campagna. La crescita accelerata tuttavia ha delle conseguenze sullo sviluppo del pollo. Il tessuto muscolare non si sviluppa correttamente e non riceve la necessaria irrorazione sanguigna. Ciò ne determina una sorta di cicatrizzazione delle regioni interessate, con la formazione di striature lipidiche. Oltre alla forzatura in termini di crescita, questi animali vivono anche in condizioni innaturali".

Come il white striping può alterare la qualità del prodotto?

"In linea di massima solo nella composizione dei macronutrienti. Scende la quota di proteine al netto di 100 g e aumenta quella dei lipidi. L’incremento può essere anche significativo: si stimano anche picchi di oltre il 200%. Praticamente l’alimento cambia categorizzazione rispetto ai macro. Si sospetta anche che questi polli siano comunque sottoposti a trattamenti farmacologici che non rendono le loro carni particolarmente salubri".

Queste alterazioni possono rendere il pollo pericoloso per la salute del consumatore?

"No, semplicemente è più grasso rispetto allo standard. Considerando che il petto è la parte magra del pollo e che viene normalmente scelta per il suo alto apporto proteico, questo alimento viene alterato/condizionato nei suoi “punti di forza”. Ovviamente diviene sconsigliato per chi soffre di dislipidemie, steatosi epatica, cardiopatie ed altri disturbi legati al consumo inadeguato di grassi".

Come è possibile che queste confezioni contengano polli colpiti da white striping, sebbene riportino indicazioni come “prodotto certificato”, “filiera controllata”, ecc?

"Qui chiaramente c’è malafede, o sfruttamento delle lacune legislative. Nel campo alimentare ci sono differenti aree grigie che lasciano spazio ad interpretazione. A volte soddisfare i requisiti minimi di qualità è più facile di quanto si pensi, vi sono scappatoie, escamotage vari. Di contro, i controlli sono severi e colpiscono duramente chi aggira la legge. Questo episodio ha messo in luce qualcosa che i consumatori non dimenticheranno. Non escludo che giungeranno provvedimenti volti a limitare i margini soglia dei grassi in un pollo da commercializzare".

Come deve comportasi il consumatore? A cosa deve prestare attenzione per acquistare pollame di qualità?

"Imparare a distinguere questi segni e scegliere di comprare pollame allevato in modo più sostenibile e sano. Inevitabilmente questo avrà un impatto sul portafogli, ma il messaggio deve arrivare forte e chiaro: le persone non sono disposte a compromessi davanti alla salubrità del cibo, specialmente nei confronti di quello che è di largo impiego e tendenzialmente considerato sicuro".