Storia di Rossella che da 20 anni lavora per fare adottare i cani rinchiusi in canile

L'ultima adozione che Rossella è riuscita a far diventare realtà è proprio di queste ore: lui era un cucciolone bruno, ultimo di 4 fratellini provenienti dal canile di Ottaviano. Mentre gli altri erano stati tutti adottati in poco tempo, quel cagnolino dallo sguardo dolce non riusciva a trovare una famiglia che lo volesse. Dopo vari appelli e tentativi, anche attraverso i social, sembrava aver trovato finalmente casa ma dopo pochi giorni, il 15 dicembre, è stato rispedito al mittente.

Miracolo di Natale

Tutto faceva pensare al peggio, perché il tempo passava e nessuno sembrava interessato a lui finché, ieri sera, si è fatta avanti una coppia che ha deciso di prenderlo con sé: "E' un miracolo di Natale. Io ci credo", dice Rossella, grinta da vendere ed entusiasmo straripante.

Rossella e le adozioni

Sono 20 anni che Rossella a Napoli si occupa di adozioni "difficili", al limite dell'impossibile: i pelosi li raccoglie per strada o, come ci racconta, nei canili dove non hanno vita facile: "Lì per loro non c'è calore, niente coccole, carezze, affetto. Sono esseri meravigliosi. Meritano una famiglia che sapranno ricompensare con tutto l'amore immenso di cui sono capaci", ci dice.

Così Rossella prende con sé quanti più cani può dai canili di Napoli e dintorni. Li ospita a casa sua in stallo - attualmente ne ha circa 15 - e fa di tutto per farli adottare.

Rossella e i suoi amici di pelo sono spesso al centro del Vomero, in via Scarlatti dove, con l'aiuto di altri volontari dell'Associazione che ha fondato, "Amici nostri animali" onlus, presente su Facebook con un'apposita pagina, cerca chi possa adottarli.

E il suo impegno continua anche dopo l'adozione, a sostegno e supporto di chi ha dubbi o non sa come comportarsi con il nuovo amico a 4 zampe. "La cosa più bella dell'adozione è sapere che il cane, che è un essere straordinariamente bello, ha trovato una famiglia, affetto, calore. Ma avviso sempre: qualsiasi cosa succede, se non potete o non volete più tenerlo, ridatelo a me. Ci penso io. Non si abbandona nessuno per strada, da solo!"