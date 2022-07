Storia di Asia: cacciata di casa perché troppo lenta per la caccia

Asia è una setter bianca e nera dolcissima, coccolosa e buonissima. Come si vede nella foto a dx della copertina dell'articolo, ha uno sguardo tristissimo che racconta tutta la solitudine e la disperazione cui è stata condannata.

Asia sa di essere stata messa in strada, abbandonata dopo tanti anni di dedizione e affetto assoluti, dal suo umano, un cacciatore. Quello che certamente non può capire è il perché, e cioè che per lui non serve più, non è più utile, anche se ha un ottimo fiuto da segugio ed è bravissima a puntare e scovare le prede. I cacciatori, infatti, in genere, reputano troppo lenti i cani in avanti con gli anni e quindi se ne sbarazzano come se fossero semplici utensili, accessori. Anche quando, come nel caso di Asia, hanno solo poco più di 10 anni, sono in ottima forma, bellissimi e dolci.

Così Asia si è trovata sola e senza casa.

Davvero affettuosissima, giocherellona, docile e amante delle coccole, il destino di Asia sarebbe stato segnato se in suo soccorso non fossero arrivati gli Angeli a 4 zampe adozioni. "E' abituata alla vita in famiglia e al contatto con le persone. Le manca qualcuno cui affidarsi e che si fidi di lei, con cui fare passeggiate e farsi compagnia - spiega Rosa - Asia merita davvero un po' di amore sincero perché lei, per carattere, ama incondizionatamente".

Asia si trova in provincia di Napoli ma per una buona adozione si sposta anche fuori regione. Si adotta microcippata e sterilizzata, "solo a persone di buon cuore, perché sta soffrendo tanto" spiegano gli Angeli a 4 zampe - adozioni (per contatti 347 05 77 551. È gradito un messaggio di presentazione su WhatsApp).