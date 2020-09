Uragano nel Mediterraneo, la Campania verrà solo sfiorata

Un ciclone di rara potenza, per le nostre latitudini, si sta per abbattere sul mar Mediterraneo. L'uragano, enominato Medicane, si sta spostando sul Mar Ionio e punta dritto verso la Grecia. Porterà temporali e venti violenti con raffiche che sfiorano i 150 km/h in mare aperto.

I cicloni riescono a conservare una grandissima potenza durante il tragitto. Le zone che potrebbero risentirne maggiormente in Italia saranno sud della Puglia, Calabria e parte della Sicilia. La Campania dovrebbe essere risparmiata, visto che ad essere colpita sarà soprattutto la parte ionica.