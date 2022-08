Meteo settimana di Ferragosto, le previsioni: acquazzoni e lieve abbassamento delle massime

Caldo poco sopra le medie stagionali e temporali di calore pomeridiani nell'entroterra: è la sintesi della situazione meteo dei prossimi giorni fatta dal meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com .



Meteo Campania - Dal punto di vista meteorologico ritroveremo condizioni di alta pressione prevalente sul territorio campano, che determinerà soleggiamento diffuso e caldo estivo di qualche grado superiore alle medie climatiche tipiche per il periodo. Instabilità di calore (acquazzoni o veloci temporali) a ciclo pomeridiano interesserà l'Appennino casertano, il beneventano, l'avellinese e l'Appennino salernitano con puntuali grandinate e locali colpi di vento. Sporadicamente verranno inetressate dai fenomeni anche le aree pianeggianti e costiere del medio-basso salerniatano (specie il pomeriggio del 7 agosto). La situazione, al momento, non sembra pronosticare cambiamenti troppo significativi nel corso della settimana di Ferragosto, se non un ritorno - a livello termico - verso le medie stagionali e una ulteriore lieve instabilizzazione del tempo che potrebbe coinvolgere a tratti anche il napoletano.

Meteo Napoli - Ci attende un weekend soleggiato su Napoli con estremi termici giornalieri mediamente sui 27-33°C e ventilazione al più moderata da O-ONO nel corso del pomeriggio. Nella nuova settimana poche novità salvo una possibile maggiore instabilizzazione del tempo nelle ore pomeridiane con qualche veloce acquazzone (specie dall'8-9 agosto) e il passaggio da valori massimi di 33-34°C fin verso i 31-32°C del weekend successivo.