Arriva l'anticiclone africano: buone notizie per Napoli

Dall'Europa sudoccidentale arriva un robusto campo di alta pressione che ingloberà anche l'Italia, dando luogo ad una sequenza di giornate stabili, come spiega 3BMeteo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvolo sul Sud ed in particolare in Campania, anche se le minime saranno comunque fresche (tra i 12 e i 15 gradi). Massime ancora vicine e poco sopra in alcuni casi i 20 gradi