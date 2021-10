Temperature in picchiata, con l'autunno tornano i cappotti

ll nuovo fronte nord atlantico potrebbe scivolare rapidamente verso le nostre regioni centro-meridionali a metà settimana prossima, dove distribuirà qualche fenomeno, mentre dall'Europa occidentale non è escluso un rinforzo dell'anticiclone che potrebbe inglobare gran parte del Mediterraneo centrale e dell'Italia nella seconda parte della settimana, dando luogo a condizioni più stabili. Si tratta però di una tendenza e non di una previsione definitiva, data la distanza temporale, e in quanto tale necessita di ulteriore conferme e analisi, riporta 3BMeteo.it.

Temperature in calo in Campania

Da martedì cinque ottobre le attuali temperature estive sembreranno un lontano ricordo, anche se il clima resterà mite. Dai 28-30 gradi abnormi odierni si passerà a massime sui 22-24 gradi. Giù le minime che oscilleranno a Napoli tra i 14 e i 17 gradi. Possibili piogge in arrivo mercoledì prossimo.