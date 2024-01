In arrivo super anticiclone 'mangia-inverno': il freddo va in letargo. Anticipo di primavera

Dopo la debole perturbazione di martedì su parte del Centro-Sud, l'anticiclone tornerà a rinforzare estendendosi dall'Europa occidentale verso l'Italia. Si aprirà così una lunga fase caratterizzata da stabilità atmosferica sull'Italia, con tempo spesso soleggiato, al più a tratti parzialmente nuvoloso, e temperature in aumento, nel bel mezzo della stagione invernale che subirà così un duro colpo. L'anticiclone non dovrebbe avere rivali e manterrebbe condizioni di stabilità almeno fino alla fine della settimana, ma con foschie, nebbie e nubi basse in intensificazione sulla Pianura Padana, sulle conche del Centro Italia e localmente anche sulle coste. Da monitorare soltanto il passaggio marginale di un fronte sui Balcani che potrebbe avere modeste conseguenze su parte d'Italia, spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Previsioni Campania

A Napoli le temperature tenderanno a risalire, con le massime sabato e domenica che sfioreranno i 20 gradi. Minime tra i 5 e i 10 gradi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ad esclusione forse di giovedì 25 gennaio.