Violento nubifragio si abbatte su Napoli e provincia

Era atteso, è arrivato. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16, su Napoli e provincia si è abbattuto un violento nubifragio. Raffiche di vento forte con precipitazioni abbondanti dopo le tre del mattino. Temporali che hanno interessato tutta la Campania, ma, come mostra 3B Meteo, i fenomeni meteorologici più forti si sono concentrati sul Napoletano e sulle isole.

Le zone costiere quelle maggiormente colpite, con particolare attenzione al litorale flegreo e a quello vesuviano. Forti piogge sono state rilevate anche a Ischia e Procida. Il tempo è tornato sereno all'alba e, a quanto sostengono gli esperti, ci resterà anche per i prossimi giorni, con un sensibile aumento delle temperature.

Da verificare se il violento temporale notturno abbia causato danni, allagamenti ed esondazioni, così come già registrato per i rovesci dei giorni scorsi. Da ricordare che per la Campania era stata diramata l'allerta meteo da mezzanotte fino alle 14 di oggi, martedì 16 agosto.