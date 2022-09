Meteo Napoli, sarà una settimana di pioggia

Preparate gli ombrelli e anche qualche capo d'abbigliamento più pesante. L'estate abbandonerà Napoli definitivamente nelle prossime ore. Secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, da domenica 25 settembre comincerà una settimana contraddistinta da maltempo e abbassamento delle temperature.

Domenica sono attese piogge intense e temporali forti, soprattutto nel pomeriggio. Per quanto riguarda lunedì, attenzione soprattutto alla mattinata. L'acqua dovrebbe essere il minimo comun denominatore anche per i giorni successivi, eccezion fatta per mercoledì.

"Domenica, una forte perturbazione - si legge sul sito di 3B Meteo - raggiungerà la Campania e determinerà un marcato peggioramento ad iniziare dal casertano con piogge e temporali intensi con accumuli ingenti anche superiori ai 100mm sulle coste, i 200m sulle interne a ridosso del Matese. Possibili criticità. Temporali che nel corso del pomeriggio guadagnano strada verso il napoletano".

Temperature che oscilleranno intorno ai 20 gradi, con massime sui 22 e minime ferme ai 19. Non ci sarà freddo, quindi, ma probabilmente dovremo dire addio a bermuda e mezze maniche.