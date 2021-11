Torna il sole su Napoli, ma non durerà molto: nuove piogge già nel weekend

Torna il sole su Napoli e provincia, ma non durerà molto. Il maltempo ha deciso di dare qualche ora di tregua, ma già nel weekend potrebbero tornare le piogge. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. Stabili, invece, le temperature che saranno comprese tra i 12 e i 20 gradi, con la giornata di domani (sabato 19 novembre) che dovrebbe essere la più fredda. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per il fine settimana.

Le previsioni per oggi, venerdì

A Napoli oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2587m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domani, sabato

A Napoli domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3408m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Napoli dodomenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3020m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.