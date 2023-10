Temporali su Napoli e temperature in picchiata: la città si risveglia in autunno

Si è fatto attendere più del previsto l'autunno, ma da questa mattina, complice il maltempo e l'abbassamento repentino delle temperature, l'estate infinita sembra aver dato appuntamento al prossimo anno. Sono gli effetti della saccatura atlantica giunta sull'Europa occidentale che contrasta con un vortice di bassa pressione presente sulla Spagna.

Allerta meteo

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 18 di oggi alle 15 di domani su tutta la regione. Potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico.

Tornerà il caldo

Il maltempo caratterizzerà tutta la giornata del 16 ottobre con piogge abbondanti e fenomeni temporaleschi anche di sera. Già da domani però è previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a risalire per gli effetti dell'anticiclone giovedì 19 e venerdì 20 ottobre toccando nuovamente i 30 gradi per il canto del cigno dell'estate infinita 2023.