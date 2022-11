Maltempo, su Napoli pioggia e (soprattutto) vento: chiusure e strade da evitare

Tanto (non) tuonò che piovve. Il meteo è stato così clemente nelle ultime settimane che era immaginabile una svolta in peggio delle condizioni atmosferiche, svolta che sta toccando la Campania e la provincia di Napoli proprio in queste ore.

Dalla mattinata di oggi infatti temporali e piogge, anche consistenti, si stanno abbattendo sulla nostra regione, in una situazione che la Protezione civile ha definito da "allerta gialla" e che – sempre secondo il dipartimento – perdurerà fino alle 8 di domani sabato 5 novembre.

L'allerta meteo

I temporali previsti sono definiti "intensi", con venti temporaneamente forti e mare agitato. Non si escludono grandinate e fulmini, e la Protezione civile ritene possibili crolli di alberi e danni alle coperture di edifici e alle strutture provvisorie esposte alle intemperie.

Altra problematica è quella del rischio idrogeologico: possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti dalle difficoltà – soprattutto a Napoli città – di smaltimento delle acque piovane.

Le precipitazioni sulla provincia partenopea dovrebbero intensificarsi nel corso della giornata, diventando più intense nel pomeriggio.

La situazione in città

Viste le previsioni il Comune di Napoli ha ritenuto di chiudere, per la giornata di oggi, parchi e cimiteri cittadini con l'unica eccezione del Mausoleo Schilizzi a Posillipo, dalle ore 9 alle 11. "La criticità – si legge in una nota di Palazzo San Giacomo – è rappresentata dal vento. In assenza di ulteriori indicazioni da parte delle Municipalità o di servizi sovraordinati a specifiche competenze, si dovranno adottare misure cautelative in ambito scolastico: evitare di sostare in aree esterne per la presenza di alberature, pali per illuminazione, eventuali ponteggi per lavori; utilizzare se disponibili percorsi protetti".

Il Comune ha anche fornito una lista dei sottopassi soggetti ad allagamenti e quindi da evitare quanto possibile. Sono il sottopasso di via Claudio/Stadio San Paolo (lato sinistro) a Fuorigrotta, i sottopassi di viale dei Ciliegi a Chiaiano, quello di via vicinale Cupa San Severino/via Antonio de Ferraris a Poggioreale, quello di via Comunale San Severino/via Fasano a Poggioreale, quello di via Enrico Russo a Barra, quello di via Mastellone sempre a Barra, quelli del Centro Direzionale di Napoli a Poggioreale, quello dell'arena S.Antonio altezza via Ben Hur a Soccavo.