Meteo, nuova ondata di maltempo tra martedì e mercoledì: "Previsti nubifragi"

Viavai di nuove perturbazioni sull'Italia e sulla Campania nei prossimi giorni: previsti ulteriori piogge, temporali e nubifragi. È così che dobbiamo aspettarci, secondo i meteorologi di 3bmeteo.com la prossima settimana.

“Anticicloni assenti e Mediterraneo preda delle perturbazioni atlantiche: così ci aspetta un'altra settimana con fasi di maltempo sull'Italia, che conferma un dicembre decisamente turbolento - conferma il meteorologo Edoardo Ferrara - mentre lunedì il Sud smaltirà i residui effetti del fronte freddo di domenica con locali piogge, tra martedì e mercoledì arriverà di gran carriera una nuova perturbazione. L'obiettivo principale sarà il Centrosud con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, specie sul lato tirrenico; neve inizialmente a quote basse sull'Appennino centrale, ma in successivo rialzo per venti di Scirocco e Libeccio più miti.

Da giovedì il maltempo dovrebbe spostarsi verso il Nord.

“Nei giorni a seguire - concludono da 3bmeteo.com - potremmo assistere ad una tregua per la temporanea rimonta di un campo di alta pressione. Tuttavia potrebbe durare poco, in quanto in prossimità delle feste natalizie sarà possibile il ritorno di nuove perturbazioni con ulteriori piogge e nevicate. Si tratta di una tendenza ancora in fase di analisi e che necessiterà di ulteriori conferme; seguiranno aggiornamenti in merito".