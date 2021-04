Giorni contati per il caldo anomalo: temperature giù di 10 gradi a Pasquetta

“Giorni contati per l’anticiclone africano e il caldo anomalo, da sabato arriverà fronte freddo dal Nord Europa”, come conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “tra pomeriggio e sera giungeranno infatti rovesci e temporali sparsi al Centronord, più incisivi su medio versante adriatico, Appennino centrale, Prealpi e zone pedemontane; non escluse anche locali grandinate. Il fronte freddo scivolerà poi al Sud durante la domenica di Pasqua, portando piogge e rovesci sparsi soprattutto al mattino, ma in progressiva attenuazione in giornata. Il tempo invece sarà già migliorato al Centronord con sole prevalente, salvo residua variabilità tra Abruzzo e basso Lazio.”

Crollo termico

Le temperature subiranno inoltre un sensibile calo per via dell’ingresso dei venti freddi da Nord” – avverte Ferrara - “in particolare a Pasqua potremo ritrovarci fino a 10-12°C in meno rispetto alle temperature massime, particolarmente elevate per il periodo, registrate in questi giorni; questo soprattutto in montagna e sul versante adriatico. Di conseguenza proprio sui rilievi in occasione dei rovesci potrà tornare a nevicare a tratti anche sotto i 1000-1200m di quota.

Previsioni Campania

In Campania le temperature inizieranno a scendere da Pasquetta, con minime che toccheranno i 4-5 gradi a Napoli. Temporali in arrivo il giorno successivo, con venti forti. Il maltempo perdurerà sino a mercoledì sera. Da giovedì tornerà il sole e le temperature cresceranno via via sempre di più per ritornare in media con quelle primaverili.