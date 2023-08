Il fresco ha i giorni contati: in arrivo una nuova ondata di caldo

Piogge, temporali e nubifragi stanno imperversando al Nord. Anche la Campania è stata colpita dal maltempo e oggi è attesa una nuova perturbazione che potrebbe portare in serata ancora piogge. La tempesta Erwin che ha portato maltempo su mezza Europa si sta però allontanando gradualmente dall'Italia ed entro stasera il minimo di bassa pressione che si trova attualmente sull'alto Adriatico sarà sui Balcani. Nel contempo sul nord Europa ci saranno grandi manovre in corso, una depressione atlantica in formazione scenderà gradualmente di latitudine dalla Groenlandia, sarà questo vortice ad avere un'influenza importante per la nostra Penisola nell'arco del weekend. Contemporaneamente l'area di bassa pressione sul Mare del Nord si riassorbe gradualmente e da ovest l'anticiclone delle Azzorre spingerà verso la Penisola Iberica e la Francia. Da domani sarà una realtà anche sull'Italia e darà il via ad alcuni giorni caratterizzati da tempo più stabile. Le temperature tenderanno a riportarsi in media, spiegano gli esperti di 3Bmeteo.it.

Torna il caldo

Da sabato due settembre le temperature torneranno a risalire in Campania con le massime che torneranno a toccare i 30 gradi per poi crescere sempre di più. Il picco si registrerà martedì 5 settembre con 35 gradi. Le temperature massime nei giorni successivi oscilleranno tra i 28 e i 31 gradi con cielo sereno o poco nuvoloso.