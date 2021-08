Meteo, caldo record al Sud: quando ci sarà il picco a Napoli

Prosegue l'ondata di caldo torrido che sta investendo il Sud Italia e la Campania.

Il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni sottolinea che nei prossimi giorni si raggiungerà l'apice del caldo al Nord, mentre è già record al Sud ed anzi la prossima settimana allenterà leggermente la sua morsa.

"Nella giornata di martedì diversi record di temperatura sono stati superati in Sardegna. Anche in Sicilia – prosegue Mazzoleni – gli ultimi due giorni (martedì/mercoledì) sono risultati roventi con diversi record di temperatura battuti". Con 48,8 gradi registrati la Sicilia ha il record europeo.

In Campania situazione sempre critica. È tra giovedì 12 e venerdì 13 che in provincia di Napoli si toccheranno le temperature più alte, di 37 gradi, per poi calare intorno ai 31/32 tra weekend e prossima settimana.