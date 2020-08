Temporali in arrivo, allerta meteo gialla per domani 5 agosto

Per domani nuova allerta meteo con criticità "gialla" sull'intero territorio regionale dalle 6 alle 23.59. L'ha reso noto la Protezione civile della Regione Campania.

Mentre è già in atto fino alle 20 di stasera un'allerta per piogge e temporali, la Regione ne ha diramata un'altra per previste "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali".

La criticità idrogeologica connessa al quadro meteo è di colore "giallo", con fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

I pericoli

Questi i pericoli sui quali la Protezione civile mette in guardia: "Possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Tra i rischi segnalati: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse".