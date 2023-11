Allerta meteo in Campania: possibili allagamenti

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido a partire dalle 23.59 di oggi fino alla stessa ora di domani. Per l'intera giornata venerdì 10 novembre, su tutto il territorio ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro), si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, scorrimento superficiale delle acque e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ruscellamenti, caduta massi e frane anche per effetto della saturazione dei suoli.

Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. In sintesi: Allerta meteo Gialla dalle 23.59 di oggi, giovedì 9 novembre, alle 23.59 di domani, venerdì 10 novembre (i fenomeni tenderanno ad attenuarsi temporaneamente durante le ore centrali della giornata di domani) su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7.

Rischio Idrogeologico.